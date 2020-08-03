الطواف في زمن كورونا

أثرت جائحة الفيروس التاجي في جميع مناحي الحياة على الأرض، وطالت حتى الشعائر الدينية، تجلى هذا الأمر في الطواف حول الكعبة في موسم الحج، حيث ظهر في شكل جديد فرضته قواعد التباعد.

ورصدت الكاميرا شعيرة الطواف حول الكعبة بأعداد قليلة وبمسافات كبيرة فاصلة، وظهر جليا اختفاء الجموع المتراصة المعتادة، والتي كانت تبدو من بعيد كتلة واحدة متحركة في مواسم الحج على مدى التاريخ.

Muslim pilgrims in Mecca took part in the final ritual of haj by walking seven laps around the Kaaba while social distancing pic.twitter.com/f9CMIbBGZw — Reuters (@Reuters) August 3, 2020

المصدر:RT+ رويترز