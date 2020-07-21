تحليق أكبر طائرة ذات محرك مروحة في العالم

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتحليق أكبر طائرة بمحرك مروحة في العالم "أ إن -22" (أنتي).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تحليق الطائرة جرى في مقاطعة تفير حيث تدرب طاقمها على تنفيذ عمليات في حالات الطوارئ المختلفة بما فيها حالة عطل الاتصال اللاسلكي وعناصر نظام التحكم ومحطة الطاقة.

أن -22 في الخدمة منذ عام 1969. وفقا لبيانات من مصادر مفتوحة، هناك أربع طائرات في حالة عمل الآن. يبلغ طول الجناح للطائرة العملاقة 64 مترًا، ويبلغ وزن الإقلاع 205 أطنان. يمكن لـ "أنتي" حمل ما يصل إلى 290 من المظليين أو 80 طنًا من البضائع على مسافة تزيد عن خمسة آلاف كيلومتر. طاقم الطائرة من خمسة إلى سبعة أشخاص.

المصدر: وكالات