لقطات جوية لانهيارات أرضية في اليابان

التقطت عدسة طائرة مسيرة يوم الأحد، مشاهد تظهر المنازل المتضررة والأشجار المتساقطة بعد انهيار طيني تسببت به الأمطار الغزيرة في بلدة أشيكيتا بجنوب غرب محافظة كوماموتو اليابانية.

وقال مسؤولون إن الامطار الغزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات طينية يوم السبت، مما خلف أكثر من عشرة مفقودين فيما حُوصر آخرون على أسطح منازلهم في انتظار إنقاذهم.

وصدرت أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في محافظتي كوماموتو وكاغوشيما مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي عن تدابير طارئة، مثل نشر الآلاف من القوات لعمليات الإنقاذ والإصلاح، والعديد منها عن طريق مروحيات الإنقاذ والقوارب.

المصدر: رابتلي