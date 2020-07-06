عرض جوي فوق البيت الأبيض

حلقت طائرات ومروحيات عسكرية في سماء واشنطن ضمن العرض الجوي الذي نظم في 4 يوليو بمناسبة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وشاركت في العرض الجوي طائرات من العصور المختلفة اعتبارا من الحرب العالمية الثانية مرورا بالحروب الكورية والفيتنامية وانتهاء بطائرات حديثة.

وافتتح العرض الجوي بطائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" تلتها طائرة النقل العسكري بومباردييه داش 8 التي قفز منها المظليون وهبطوا على العشب أمام مقر إقامة الرئيس الأمريكي.

كما شاركت في العرض الجوي طائرات الرعد التابعة لسلاح الجو الأمريكي وقاذفات من طراز "بي-1" و"بي-2" و"بي-52" ومقاتلات من طراز "أف-15" و"أف-22" و"اف-35" بالإضافة إلى طائرات من سرب الملائكة الزرق التابعة للبحرية الأمريكية.

المصدر: تاس + وكالات