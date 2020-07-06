العراق يقيم تحصينات على الحدود مع تركيا

سجلت الكاميرات يوم الأحد التحصين الذي أنشأه الجيش العراقي حديثا على قمة جبل على الحدود مع تركيا بالقرب من باطوفا شمال العراق.

وهذا التحصين واحد من العديد من التحصينات الحدودية الجديدة التي أقامها الجيش العراقي، في أعقاب الضربات الجوية التركية على النقاط الساخنة المشتبه فيها لحزب العمال الكردستاني في المنطقة، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين يوم الخميس.

وقال المسؤول المحلي إسماعيل زاخو إن هذه التحصينات الجديدة تهدف إلى طمأنة الناس في القرى القريبة من الحدود حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

المصدر: رابتلي