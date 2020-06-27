كاميرات المراقبة ترصد لحظة هجوم مسلح على وزير مكسيكي

سجلت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم على وزير أمن العاصمة المكسيكية عمر غارسيا أرفوتش يوم الجمعة.

وتظهر في الفيديو شاحنة مليئة بالمسلحين المزودين بأسلحة من العيار الثقيل وهي تعترض وتهاجم سيارة أرفوتش.

وأعلن قائد شرطة العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو، عمر غارسيا أرفوتش، عن تعرضه فجر اليوم الجمعة لمحاولة اغتيال على أيدي عناصر عصابة إجرامية.

وحمل أرفوتش عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" (CJNG) الإجرامية المسؤولية عن محاولة الاغتيال.

وأدى هذا الهجوم إلى إصابة أرفوتش وكذلك مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وأحد المارة.

المصدر: وكالات