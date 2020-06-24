 
مباشر

ليبيا.. استخراج جثث من مقابر جماعية اكتشفت في ترهونة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o64h

واصلت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عملية استخراج الجثث من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة الليبية.

وشوهد الموظفون وهم يستخرجون الجثث من المقبرة الجماعية، فيما بدت سيارات إسعاف جاهزة لنقلها. 

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد استعادت السيطرة مؤخرا على مدينة ترهونة التي كانت تعتبر مركز عمليات لقوات الجيش الوطني الليبي ومركزا لإمداداته.

من جهته اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا بإرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا، مهمتها توثيق الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت في هذا البلد منذ عام 2016. 

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا