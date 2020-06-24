ليبيا.. استخراج جثث من مقابر جماعية اكتشفت في ترهونة

واصلت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عملية استخراج الجثث من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة الليبية.

وشوهد الموظفون وهم يستخرجون الجثث من المقبرة الجماعية، فيما بدت سيارات إسعاف جاهزة لنقلها.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد استعادت السيطرة مؤخرا على مدينة ترهونة التي كانت تعتبر مركز عمليات لقوات الجيش الوطني الليبي ومركزا لإمداداته.

من جهته اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا بإرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا، مهمتها توثيق الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت في هذا البلد منذ عام 2016.

المصدر: رابتلي