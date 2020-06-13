الشرطة الفرنسية تتظاهر ضد قرار يمنعهم من استخدام "الخنق" خلال الاعتقال

نظمت الشرطة الفرنسية في ضواحي سين سان دوني في باريس يوم الخميس، احتجاجا ضد قرار الحكومة بحظر استخدام "الإخضاع بالخنق" خلال الاعتقالات.

ونشرت وكالة رابتلي فيديو يظهر عناصر الشرطة وهم يصطفون أمام مركز الشرطة ويلقون أصفادهم على الأرض احتجاجا على قرار الحكومة.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يوم الاثنين استخدام "الإخضاع بالخنق" بأنه "أسلوب خطير" معلنا منع الشرطة اللجوء إليه خلال الاعتقالات.

وقال فابيان فانملريتش من الاتحاد الوطني للشرطة بعد الاجتماع بين نقابات العاملين في الشرطة ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، إن النقابات أبلغت الوزير أن أسلوب الاحتجاز بتقييد الرقبة أنقذ أرواحا وهو أسلوب يحتاجه ضباط الشرطة حتى العثور على بديل ملائم.

المصدر: رابتلي + رويترز