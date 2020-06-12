غواصة نووية روسية جديدة تدخل الخدمة

دخلت الغواصة النووية من طراز "كنياز فلاديمير" الخدمة في البحرية الروسية، اليوم الجمعة 12 يونيو الذي يصادف عيد "يوم روسيا".

وأقيمت مراسم رفع العلم البحري الروسي في مصنع سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك.

وأشار القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيقولاي يفمينوف إلى أن طاقم الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة أنهى التدريبات اللازمة في مركز التدريب البحري والغواصة جاهزة للاستخدام.

و"كنياز فلاديمير" الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ" تتميز بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للغواصة أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.

المصدر: سبوتنيك