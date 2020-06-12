طفل يسقط من سيارة مسرعة جراء حادث مروع

أنقذ شرطي طفلا سقط من سيارة تسير في إحدى الطرق السريعة في مدينة خاباروفسك الروسية.

ووقع الحادث، صباح يوم 4 يونيو، حيث فقد السائق السيطرة على سيارته "تويوتا هايس" لحظة تحويل اتجاهها واصطدم بسيارة أخرى تسير باتجاه معاكس. وبفقدان السائق الوعي لحظة الاصطدام تابعت سيارته الدوران لأن قدم السائق بقيت على دواسة البنزين ثم ارتطمت بالرصيف.

ويظهر مقطع الفيديو كيف طار صبي إثر الاصطدام من نافذة حافلة صغيرة، وأسرع شاهد عيان، اتضح فيما بعد أنه شرطي، إلى مكان الحادث على الفور، وحمل الطفل قبل أن يقع تحت عجلات السيارة المتهورة.

المصدر: وكالات