مسيرة بروكسل السلمية تتحول إلى أعمال شغب

استخدمت شرطة مدينة بروكسل خراطيم المياه بعد أن تحولت مسيرة سلمية احتجاجا على عنف وعنصرية الشرطة إلى اشتباكات.

وأفادت إدارة شرطة بروكسل عن اعتقال أكثر من 150 شخصًا في أعقاب اشتباكات الشوارع وأعمال نهب المتاجر المحلية.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين خارج قصر العدل في مدينة بروكسل، يوم الأحد، احتجاجا على عنصرية ووحشية الشرطة بعد وفاة جورج فلويد. وعبر النشطاء الذين تجمعوا تحت شعار "حياة سوداء مهمة"، عن تضامنهم مع الأمريكيين السود الذين فقدوا أرواحهم على أيدي ضباط الشرطة وتذكروا حالات العنف في بلجيكا وأسماء الضحايا.

المصدر: رابتلي