 
مباشر

انفجار الشارع الأمريكي على لسان ترامب

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o180

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تكليف الحرس الوطني بالتعامل مع المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد خلال توقيفه. 

وشدد ترامب أثناء مؤتمر صحفي على أن الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في معقل الاحتجاجات مدينة مينيابوليس خلال ليلة واحدة و"أنهى الفوضى" هناك.

وذكر ترامب أن اليوم هو "يوم عظيم" لجورج فلويد وكل واحد، مضيفا: "آمل في أن جورج ينظر من السماء الآن ويقول: أمر عظيم يحصل في بلادنا".

وأعلن ترامب في كلمة له، يوم الاثنين الماضي، أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد.

وقال ترامب: "سأحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب".

وأشار ترامب إلى أن سلطات بعض الولايات فشلت بضمان الأمن وحماية المناطق، مضيفا أنه قال لحكام الولايات إن الوقت حان للسيطرة على الشوارع من خلال انتشار أمني كثيف.

المزيد في الفيديو:

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا