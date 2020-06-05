انفجار الشارع الأمريكي على لسان ترامب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تكليف الحرس الوطني بالتعامل مع المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد خلال توقيفه.

وشدد ترامب أثناء مؤتمر صحفي على أن الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في معقل الاحتجاجات مدينة مينيابوليس خلال ليلة واحدة و"أنهى الفوضى" هناك.

وذكر ترامب أن اليوم هو "يوم عظيم" لجورج فلويد وكل واحد، مضيفا: "آمل في أن جورج ينظر من السماء الآن ويقول: أمر عظيم يحصل في بلادنا".

وأعلن ترامب في كلمة له، يوم الاثنين الماضي، أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد.

وقال ترامب: "سأحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب".

وأشار ترامب إلى أن سلطات بعض الولايات فشلت بضمان الأمن وحماية المناطق، مضيفا أنه قال لحكام الولايات إن الوقت حان للسيطرة على الشوارع من خلال انتشار أمني كثيف.

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