 
مباشر

تصرف غير متوقع.. كلب استثنائي سترغب أن يكون لديك مثله!

فيديوهات

تصرف غير متوقع.. كلب استثنائي سترغب أن يكون لديك مثله!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0fi

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كلبا وهو يقوم بمهام عامل النظافة، في تصرف غريب أثار إعجاب النشطاء.

ويبدو أن الكلب "سيتهي" اعتاد على مساعدة صاحبته في حمل أكياس القمامة من منزلها بمنطقة براتشينبوري في تايلاند، حيث قالت إنها دربته على ذلك منذ أن كان صغيرا.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا