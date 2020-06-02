تصرف غير متوقع.. كلب استثنائي سترغب أن يكون لديك مثله!

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كلبا وهو يقوم بمهام عامل النظافة، في تصرف غريب أثار إعجاب النشطاء.

ويبدو أن الكلب "سيتهي" اعتاد على مساعدة صاحبته في حمل أكياس القمامة من منزلها بمنطقة براتشينبوري في تايلاند، حيث قالت إنها دربته على ذلك منذ أن كان صغيرا.

كلب بمهمة عامل نظافة.. فيديو يغزو #مواقع_التواصل لكلب يساعد صاحبته يومياً في حمل أكياس القمامة من منزلها بمنطقة براتشينبوري في #تايلاند، وصاحبته تؤكد أنها درّبت كلبها "سيتهي" على ذلك مُنذ أن كان صغيراً #حول_العالم#نيوميدياpic.twitter.com/UM9kguwJs8 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) June 1, 2020

المصدر: RT