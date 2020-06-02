اختراع غير وجه العالم!

لم يكن أحد ليصدق يوما أن البشرية كانت تعيش حياة رفاهية من دون هذا الاختراع المذهل!

بعض الناس استخدموه للتواصل مع الأحبة والأقارب، فيما البعض الآخر لجأ إليه لتسيير الأعمال والتجارة. كما استخدمته الدول للتواصل أثناء الحروب. ووجد فيه رجال الاستخبارات شيفرة غير معروفة لإيصال المعلومات السرية. ولا يزال يعتبر المساعد الأول لطلب الإسعاف والشرطة والإطفاء، ولعبة يرغب بلمسها جميع الأطفال. إنه بلا شك جهاز الهاتف الأرضي

هو عبارة عن جهاز لنقل الصوت بشكل مباشر عبر الأسلاك بين مكانين متصلين بخط وجهاز لدى كل طرف. يعتقد كثيرون أن العالم الاسكوتلندي ألكسندر غراهام بيل هو صاحب الفضل الوحيد ومالك أول براءة اختراع للهاتف الأرضي. لكن مجلس النواب الأمريكي أنصف رسميا عام 2002 العالم الإيطالي أنطونيو ميوتشي واعترف بأنه هو المخترع الحقيقي للهاتف. هذا الاعتراف جاء بعد مرور 113 عاما على وفاة الأخير ما يعني أن غراهام بيل تمكن من اختراع الهاتف بناء على فكرة عثر عليها في أحد نماذج اختراعات ميوتشي.

يعتبر جهاز الهاتف الذي اخترعه غراهام بيل ثروة عظيمة.

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