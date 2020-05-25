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"يكفي قتلنا".. متظاهرون يهاجمون موكب ترامب

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تجمع المتظاهرون بالقرب من نادي ترامب الوطني في مشارف واشنطن، يوم الأحد، لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المكان بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع هناك لممارسة لعبة الغولف.

ولوح المتظاهرون بلافتات منتقدة لتعامل الإدارة الأمريكية مع جائحة فيروس كورونا ورددوا "يكفي قتلنا" لحظة مرور الموكب الرئاسي أمامهم.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع ملعب الغولف، للمرة الأولى منذ بدء تفشي كورونا، ما أثار موجة من الانتقادات، إذ وصف المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، جو بايدن، سلوك ترامب هذا قائلا " مات حوالي 100 ألف شخص وفقد عشرات الملايين وظائفهم. في هذه الأثناء، يقضي الرئيس يومه في لعب الغولف".

المصدر: وكالات

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