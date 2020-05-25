ترامب يلعب الغولف

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الوطني الواقع على مشارف واشنطن، وهو يلعب الغولف في إشارة مقصودة إلى أنه يمارس حياته الطبيعية.

وبحسبما نشرت "رويترز"، فإن ترامب توجه في موكب رئاسي من البيت الأبيض إلى نادي ترامب الوطني للغولف وشوهد وهو يرتدي قبعة بيضاء وقميص بولو أبيض.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب إحدى ساحات الغولف منذ 8 مارس، حيث التقى وقتها في منتجع "مار الاجو" بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت بعد ذلك أن سكرتيره الصحفي مصاب بالفيروس.

المصدر: وكالات