 
مباشر

فيديو.. أمطار خير غزيرة في مكة المكرمة

فيديوهات

فيديو.. أمطار خير غزيرة في مكة المكرمة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvxu

شهدت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية أمطارا غزيرة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان الكريم.

وتناول المغردون مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت على الحرم الشريف.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا