فيديو.. أمطار خير غزيرة في مكة المكرمة

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شهدت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية أمطارا غزيرة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان الكريم.

وتناول المغردون مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت على الحرم الشريف.

امطار على مكة المكرمة اللهم صيبا نافعا اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد 👇👇⛈⛈⛈ pic.twitter.com/szngWMpWBq — 💙( ابو محمد الذياب )💙 (@abmsdyab5136) May 15, 2020