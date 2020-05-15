قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا

دشنت وزارة صحة قطر مستشفى ميدانيا جديدا في مدينة الريان يتسع لـ 500 سرير لاستقبال المصابين من جميع الجنسيات الذين يمرون عبر مرحلة التعافي من فيروس كورونا.

وتم تدشين هذا المستشفى لتخفيف الضغط على مستشفيات البلاد على خلفية ازدياد عدد المصابين بالفيروس التاجي.

وسجلت قطر يوم الخميس 1733 حالة جديدة لإصابة مؤكدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، في أعلى معدل يومي يسجل حتى الآن منذ الإعلان عن أول إصابة بالمرض في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 28272 حالة.

المصدر: وكالات