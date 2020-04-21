لماذا تهاوت أسعار النفط؟

لا زال حجم انهيار الاقتصاد العالمي غير واضح، لكن المؤكد هو أن النسبة المئوية لتراجعه في شهر أبريل ستتخطى خانة الآحاد لخانة العشرات، وهذا سيؤدي إلى تراجع الطلب على المواد الخام.

تشير بعض التقديرات إلى أن توقف الصناعة ووسائل النقل قد أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 30-40 مليون برميل يوميا.

وفي ظل هذه الظروف، فإن اتفاق "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، لن يكون له أي أثر ولو طفيف لإصلاح التفاوت بين العرض والطلب. بل إنه من الواضح أن سعر النفط سوف ينخفض حتى التخلص من الإنتاج الزائد.

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