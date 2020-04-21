لماذا نجد عدد الوفيات بكورونا في بعض الدول أقل 6 مرات رغم أنها أفقر؟

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في عيد ميلاده الثامن والعشرين أهدته زوجته الأولى مجهرا غير مدركة أنها أدخلت إلى بيتها عشيقة لزوجها لن تفارقه مدى الحياة. 

فرح الزوج بالهدية فرح الأطفال، وجمع في صندوق عشرات الفئران وانزوى وإياهم في مختبره، يغوص في عالم آخر، هو عالم الأحياء الدقيقة. 

إنه العالم الألماني روبرت كوخ مؤسس علم البكتيريا وصاحب ما يعرف اليوم بـ"عصيات كوخ" المسببة للسل والحائز على جائزة نوبل عام 1905. 

المزيد في الفيديو التالي: 

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