أردوغان يتفقد من الجو مستشفيات قيد التشييد

تفقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من متن مروحية يوم السبت، 3 مستشفيات قيد التشييد في مدينة إسطنبول، حيث يتم بناؤها ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقد أعلن أردوغان في 6 أبريل، أنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأحد المستشفيات يقع في منطقة سنجاق تبه، والآخر داخل سور مطار أتاتورك الدولي، والثالث في مدينة "بشاق شهير- ايكي تللي" الطبية، التي سيفتتح القسم الأول منها قريبا.

المصدر: وكالات تركية