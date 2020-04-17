صوت فيروس كورونا

حول علماء في جامعة "إم آي تي" بنية فيروس كورونا إلى ألحان موسيقية في محاولة لفهم وباء العصر.

وفي هذا الصدد، أعطيت الأحماض الأمينية المختلفة للفيروس نوتات موسيقية فريدة، ما ساعد على تكوين تمثيل موسيقي للجسيم الفيروسي. وتم ترجمته إلى معزوفة بمزامير وأوتار ودقات جرس مولدة من خلال الذكاء الصناعي.

تكشف هذه القطعة الموسيقية، تفاصيل معقدة عن كيفية انقضاض الفيروس على الخلايا. وهذا ما قد يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية الإصابة بالفيروس، وربما قد يساعدهم أيضا في إعداد علاجات لـ كوفيد-19.

وإذا ما وجد العلماء بروتينات أخرى ذات نغمات مشابهة لنغمة الفيروس، فإنه سيكون بالإمكان استخدامها لربط الأجسام المضادة له، الأمر الذي سيشوش على قدرة كوفيد-19 في إصابة البشر.

المزيد في الفيديو: