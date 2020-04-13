سيادة الرئيس.. من دون كرسي الرئاسة

يلقبون في بعض البلدان بـ "سيادة الرئيس" نظرا للشبه الكبير بينهم وبين رؤوساء الدول، هم يشبهون الرؤساء.

البعض منهم كان الشبه له نعمة وفأل خير في الحياة.. والبعض الآخر كان شبه الرئيس نقمة له حتى الممات.. منهم من استفاد من هذا الشبه ووصل إلى مراتب عالية.. ومنهم دخل عالم النجومية وأصبح أشهر من نار على علم.

المثير في بعض الأحيان أن تجد أشخاصا يعيشون في زمن واحد يشبهون رؤوساء من حقب مختلفة. اليوم مثلا، نجد 5 أشخاص يشبهون 5 رؤوساء لجمهورية مصر العربية ويعيشون في زمن واحد وهم: جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.

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