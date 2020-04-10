ما هو ثمن الطبيب الكوبي في زمن كورونا؟

اقترن اسمها في مخيلة كثيرين بأنها مُصدّر أفخر أنواع السيجار في العالم، لكن قلائل يعرفون أنها أكبر مصدر للأطباء وملائكة الرحمة.

خلال نصف قرن شهد التعليم الصحي في كوبا طفرة كبيرة

وبات تصدير الأطباء دعامة مهمة لاقتصادها ودبلوماسيتها إذ

ينتشر اليوم نحو 50 ألف طبيب كوبي في 67 دولة يدرون على بلدهم أرباحا سنوية تتجاوز 11 مليار دولار وتشكل مصدر الخزينة الأول من النقد الأجنبي

كيف استثمرت كوبا ما زرعته في أبنائها قبل ستين عاما وكسرت عزلتها وأصبحت اليوم أكبر مصدر للأطباء في العالم؟

الفيديو التالي يعرض لكم المسيرة؟