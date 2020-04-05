عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

ضربت عاصفة ترابية، صباح اليوم الأحد، محافظتي القاهرة والجيزة، رافقتها رياح شديدة مثيرة للرمال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة منذ أمس السبت، يستمر حتى اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 31 درجة.

وأوضحت الهيئة أنه مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ستنشط الرياح المصحوبة بالرمال والأتربة على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والطرق الصحراوية والمكشوفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية