طائرة عسكرية تواصل نقل مصابي كورونا من مستشفيات باريس

استخدم الجيش الفرنسي طائرة عسكرية لنقل 4 مصابي كورونا من مطار أورلي الواقع في ضواحي باريس إلى جنوب البلاد، وذلك لتخفيف الضغط على مستشفيات باريس المكتظة بمصابي "كوفيد 19".

كما أقامت السلطات الفرنسية مستشفى ميدانيا في مطار أورلي الدولي لرعاية مصابي كورونا.

وتعتبر منطقة إيل دي فرانس التي تشمل العاصمة الفرنسيىة باريس، أكثر تضررا بسبب كورونا، إذ سجلت السلطات الفرنسية هناك يوم السبت 1792 حالة وفاة و10824 إصابة بالفيروس الجديد.

المصدر: وكالات