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مشهد مؤثر.. ممرض سعودي يبكي بعد أن تحاشى احتضان طفله الصغير

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مشهد مؤثر.. ممرض سعودي يبكي بعد أن تحاشى احتضان طفله الصغير
Reuters
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تداولت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشهدا مؤثرا لأحد الكوادر الطبية السعودية وقد خنقته العبرة وعصف به الأسى بعد أن اضطر إلى تحاشى احتضان طفله الصغير.

وأظهر المشهد الطفل وهو يندفع راكضا باتجاه الباب لحظة عودة والده، الممارس الطبي، إلا أن الأب تحاشى برفق الاتصال بابنه الصغير، وقاية له من أي عدوى.

ويظهر أن الأب لم يستطع لجم أحاسيسه وتحمّل الموقف الذي استدعته ضرورات صحية قاهرة، فبكى.

المصدر: تويتر

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