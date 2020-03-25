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عودة الحياة إلى مدينة ووهان الصينية

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عادت وسائل النقل العامة إلى العمل في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن أرواح 18912 شخصا في العالم. 

ويظهر في لقطات تقرير إخباري بثه التلفزيون الصيني، كيف تم تجريب خطوط الحافلات وتنظيف آلات التذاكر وقطارات مترو الأنفاق، وهذا ما يعتبر مؤشرا جيدا نحو عودة الحياة الطبيعية. 

يذكر أن كورونا ظهر أول مرة في مدينة ووهان وانتشر بعدها في معظم دول العالم وبلغت الإصابات حتى الآن 423667، شفي منها 109154. 

المصدر: CCTV  

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