السيسي يختم اجتماعا بالدعاء لمصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا (فيديو)

ختم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعه اليوم السبت مع سيدات مصر في احتفالية المرأة المصرية، بدعاء لمصر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي في الدعاء: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

المصدر: RT