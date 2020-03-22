الصين ترسل 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى اليونان

هبطت طائرة صينية في مطار أثينا يوم السبت، وعلى متنها 8 أطنان من الإمدادات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية إلى اليونان بناء على طلب عاجل من الحكومة اليونانية.

وتحتوي الإمدادات على أقنعة طبية وجراحية وبدلات ونظارات واقية وقفازات وأغطية أحذية ومعدات طبية أخرى ذات صلة.

كذلك تضم الإمدادات الطبية عددا من المساعدات الأخرى تزن حوالي 10 أطنان، مقدمة كتبرعات من شركات وهيئات صينية.

وأدى وباء كورونا المستجد إلى وفاة 10 مصابين في اليونان خلال الأيام التسعة الأخيرة، وسجلت إصابة 459 شخصا.

المصدر: وكالات