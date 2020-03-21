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اشتري اللحم واربح ورق المراحيض مجانا!

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لفت جزار في بافاريا الألمانية الانتباه إلى متجره بإعلان عرض خاص للحصول على لفافة مجانية من ورق المراحيض مقابل كل عملية شراء تزيد عن 20 يورو.

من جانبه، أكد صاحب المتجر ستيفان براون والابتسامة تظهر على وجهه، أن "العرض الخاص" ما هو إلا "مزحة"، قائلا إنه أراد أن يثبت للناس أن الذعر بشأن فيروس كورونا يجعلهم "حمقى".

يذكر أن كثيرا من الناس في عدد من الدول، تهافتوا على شراء ورق المراحيض، وتصاعد الأمر في بعض الأحيان إلى درجة الاشتباك بالأيدي.

المصدر: RUPTLY

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