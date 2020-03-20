تمثال زجاجي يجسد فيروس كورونا

شرع الفنان البريطاني لوكا جيرام بإبداع تمثال لكوفيد-19 عند تلقي طلب من كلية الهندسة بجامعة ديوك قبل أسابيع من أن تصبح الفيروسات التاجية جائحة.

كان جيرام يتحدث في بريستول يوم الأربعاء. " قبل حوالي ثمانية أسابيع ، اتصلت بي جامعة في أمريكا لإنشاء منحوتة زجاجية من COVID-19 لتمثيل أبحاثهم التي يقومون بها كجامعة. وفي ذلك الوقت لم ندرك ما هو تأثير ذلك وقال إن الفيروس سيحصل على مستوى عالمي. لذا يبدو أن العمل الفني أصبح له صدى أكبر مما كان عليه في ذلك الوقت ". "تم إنشاء المنحوتات من خلال مزيج من النظر إلى الرسوم البيانية للفيروسات وصور المجهر الإلكتروني أيضًا. وتم دمجها لتشكيل المنحوتات التي نراها هنا. تتم الأعمال الفنية من خلال اللمبة. لذلك هذا هو الزجاج، وعمليات نفخ الزجاج. تستخدم نفس العمليات لصنع التقطير وأنابيب الاختبار. إنها نوع من الأواني الزجاجية العلمية ". ومضى جيرام يوضح أن النحت أكبر بمليون مرة من الفيروس الفعلي. "عندما تنظر من خلال مجهر إلكتروني ، تبدو الصور محببة وأنت تنظر إلى صور ونماذج ملونة زاهية حقًا في حين أن الفيروسات في الواقع عديمة اللون. إنها أصغر من الطول الموجي للضوء نفسه". كرّس جيرام العمل لجميع العاملين في المجال الطبي في العالم الذين يتحملون عبء التعامل مع تفشي المرض مباشرة ، وأوضح أن "جميع العائدات والأموال من هذه اللجنة تذهب إلى منظمة أطباء بلا حدود ، وهي مؤسسة خيرية معروفة".

المصدر: RUPTY

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