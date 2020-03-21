شفاء حالة ثانية لمصاب بكورونا في كربلاء

أعلنت هيئة الصحة بمدينة كربلاء العراقية شفاء ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا المُستجد، وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحسين الطبية،

وأُصيب من خلال انتقال العدوى إليه من المرأة المتوفاة بالفيروس ذاته، وإُعلن عن وفاتها في السادس من الجاري .

وأعلن مُدير عام دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي أن النتائج المخبرية للتحاليل والفُحوصات الطبية ، الصادرة من مختبر الصحة المركزي في بغداد ، أثبتت خلو المصاب ( أياد علي حسين ) من الفيروس، ويتمتع حاليا بصحة جيدة.

المصدر: وكالات عراقية