شاهد.. وزير الصحة الهولندي يسقط فجأة أثناء مناقشة البرلمان أزمة كورونا

قدم وزير الصحة الهولندي برونو برونز استقالته يوم الخميس بعد تعرضه للإغماء أثناء مناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد في مجلس النواب.

وتظهر لقطات مصورة جرت مساء الأربعاء، أعضاء البرلمان ينقاشون أزمة فيروس كورونا، في حين يسقط وزير الصحة فجأة. وسارع عدد من النواب إليه لمساعدته، فيما بدا إصراره على استكمال كلمته بعدما تناول جرعة من الماء واستعاد توازنه مرة أخرى.

وتعليقا على هذا الحادث، نشر الوزير على حسابه في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها إنه تعرض للإغماء بسبب تعب شديد بعد عدة أسابيع من العمل الشاق لمواجهة الوباء.

وأوضح الوزير أنه عاد إلى منزله عقب الجلسة، مشيرًا إلى أنه سيستريح بعض الشيء ليشارك في جلسات الخميس.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في هولندا من 346 إلى 2465 شخصاً في غضون 24 ساعة، في حين أعلن المعهد الوطني للصحة عن وفاة 77 شخصاً بالفيروس القاتل.

المصدر: RUPTLY + وكالات