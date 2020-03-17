بدء اختبارات أول لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة

بدأت الولايات المتحدة يوم الاثنين أولى الاختبارات السريرية لتقييم لقاح صمم للحماية من فيروس كورونا على متطوعين غير مرضى.

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وستشمل الاختبارات 45 شخصا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وذلك في معهد الأبحاث "Kaiser Permanente Washington Health Research Institute"، حيث سيتلقى المشاركون في التجربة جرعات مختلفة من اللقاح، الذي صممته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة "NIH" بالتعاون مع شركة "Moderna Inc".

المصدر: APTN