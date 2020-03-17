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منظمة الصحة العالمية تعلن رصد إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا بين موظفيها

بدء اختبارات أول لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة

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بدأت الولايات المتحدة يوم الاثنين أولى الاختبارات السريرية لتقييم لقاح صمم للحماية من فيروس كورونا على متطوعين غير مرضى.

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مسؤول حكومي: الولايات المتحدة تبدأ اليوم اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا
مسؤول حكومي: الولايات المتحدة تبدأ اليوم اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

وستشمل الاختبارات 45 شخصا من الشبان المتطوعين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وذلك في معهد الأبحاث "Kaiser Permanente Washington Health Research Institute"، حيث سيتلقى المشاركون في التجربة جرعات مختلفة من اللقاح، الذي صممته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة "NIH" بالتعاون مع شركة "Moderna Inc".

المصدر: APTN

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