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مؤذن كويتي يرفع الأذان بنداء جديد

فيديوهات

مؤذن كويتي يرفع الأذان بنداء جديد
RT
الكويت
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمناداة مؤذن كويتي للصلاة، بقوله أدوا الصلاة في بيوتكم.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قد لفت إلى أن فتوى وزارة الأوقاف الأخيرة تنص على جواز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة في حالات وظروف محددة.

وأضاف أن فتوى وزارة الأوقاف تجيز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة في مثل هذه الظروف، خاصة مع الحاجة إلى الوقت لإحصاء العائدين الذين لم تظهر عليهم علامات الإصابة "للتقليل من مخالطتهم لأعداد أكثر مما مضت".

المصدر: RT

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