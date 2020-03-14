مؤذن كويتي يرفع الأذان بنداء جديد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمناداة مؤذن كويتي للصلاة، بقوله أدوا الصلاة في بيوتكم.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قد لفت إلى أن فتوى وزارة الأوقاف الأخيرة تنص على جواز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة في حالات وظروف محددة.

وأضاف أن فتوى وزارة الأوقاف تجيز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة في مثل هذه الظروف، خاصة مع الحاجة إلى الوقت لإحصاء العائدين الذين لم تظهر عليهم علامات الإصابة "للتقليل من مخالطتهم لأعداد أكثر مما مضت".

بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر

وكلٌ يصلي ظهراً في بيته #الاوقاف#الكويتpic.twitter.com/5LR3vmKVA9 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) March 13, 2020

المصدر: RT