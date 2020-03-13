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عقب قرار ترامب.. مطار جون كيندي شبه مهجور

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لقطات من أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاما - مطار جون إف كيندي الدولي - مهجورا تقريبا في مدينة نيويورك.

 قبل بضع ساعات فقط من دخول قرار دونالد ترامب حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة من معظم أوروبا حيز التنفيذ.
أدى القرار إلى تعليق جميع رحلات السفر من الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة ، باستثناء المملكة المتحدة ، لمدة 30 يوما ردا على وباء فيروس كورونا، ما أدى إلى إرباك شركات الطيران الأمريكية والذعر في المطارات الأوروبية وانهيار آخر لسوق الأسهم العالمية.

المصدر: RT

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