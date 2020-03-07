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اليونان: الشرطة التركية تطلق الغاز لدفع المهاجرين نحو الحدود

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نشرت الحكومة اليونانية تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر الشرطة التركية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع عند معبر كاستانيي الحدودي حيث يحاول آلاف المهاجرين العبور لدخول الاتحاد الأوروبي.

 وقالت اليونان إن التسجيل يوثق دخانا يتصاعد من الجانب التركي، كما يوثق التسجيل الآخر لاجئين يطلق عليهم الغاز المسيل للدموع.

وأكد مسؤول أمني يوناني يوم الأربعاء أن "شرطة مكافحة الشغب التركية كانت تطلق الغاز بهدف إبعاد القوات اليونانية على الجانب الآخر من الحدود لتسهيل اختراق المهاجرين للحدود واستفزاز الجانب اليوناني".

المصدر: APTN

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