مهرجان الألوان في الهند!

رحب الآلاف من الهنود بفصل الربيع بألوان قوس قزح يوم الخميس، احتفالا بالمهرجان السنوي "هولي"

سيتم الاحتفال بالمهرجان الهندوسي القديم الذي يبشر بنهاية فصل الشتاء وانتصار الخير على الشر بعطلة عامة وطنية في الهند يوم الثلاثاء ، عندما يتدفق المحتفلون إلى الشوارع.

لكن اندلاع الفيروس ، الذي أدى إلى 30 حالة حتى الآن في البلاد ، دفع الحكومة إلى الحذر من التجمعات.

تعد الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي.

"لقد نصح الخبراء في جميع أنحاء العالم بالحد من التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا





المصدر: AFP