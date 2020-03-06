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السلطات الروسية: تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو

خوفا من "كورونا".. السلطات الأمريكية تلجأ للمروحيات

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استخدم عناصر الحرس الوطني الأمريكي مروحية لنقل أجهزة الفحص الطبية الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا لـ 1000 راكب عالقين على متن السفينة السياحية "غراند برينسيس".

 وسبق أن رفضت السلطات في كاليفورنيا، رسو السفينة السياحية بعد ورود أنباء عن أول وفاة في كاليفورنيا جراء الإصابة بفيروس كورونا وهو مسافر على متن هذه السفينة منذ أقل من أسبوعين.

وذكر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أن السفينة غراند برنسيس ستبقى في البحر إلى حين إجراء فحوصات على الركاب وأفراد الطاقم المصابين بتلك الأعراض، وتحديد إصابتهم من عدمها.

المصدر: وكالات

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