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تعرفوا على قردة الأورانغوتان الوحيدة المصابة بالبهاق!

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يقول أخصائيو الحفاظ على البيئة إنه تم رصد قردة أورانغوتان المصابة بالبهاق الوحيدة في العالم على قيد الحياة في غابة بورنيو المطيرة بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها في البرية.

ويذكر أنه تم التقاط "ألبا" وهي قردة زرقاء العينين مغطاة بشعر أبيض غامض، في عام 2017 من قفص حيث كان يتم الاحتفاظ بها كحيوان أليف من قبل قرويين في إندونيسيا وأُعيدت ألبا إلى البرية في أواخر عام 2018.


هذا الأسبوع ، قالت مؤسسة "بورنيو للحفاظ على أورانغوتان" إن ألبا شوهدت وهي تراقب ثلاثة قردة تم إطلاقها مؤخرًا.


وقالت إندرا إكسبوليتاسيا، مديرة حفظ التنوع البيولوجي بوزارة البيئة "بعد أن اكتشفنا أنها تستطيع بناء أعشاشها وتوفير الطعام لنفسها بشكل مستقل ولم تعد تعتمد على المساعدات الإنسانية، استنتجنا أنها تستطيع البقاء في الغابة لوحدها".

المصدر: AFP

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