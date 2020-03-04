لص يبتكر طريقة طريفة لسرقة عقد ذهبي فاخر

سجلت كاميرات المراقبة لصا "يصطاد" عقدا ذهبيا فاخرا من تصميم "فيرساتشي" من أحد المتاجر في مدينة ميلبورن الأسترالية.

وذكرت الشرطة المحلية أن اللص حطم نافذة المتجر وبعد ذلك استخدم صنارة صيد لسرقة عقد ذهبي. واستغرقت عملية "الصياد" 3 ساعات، إلا أنها فشلت. ولم ييأس اللص بل بالعكس تمكن من سرقة قطعة ذهبية يبلغ سعرها 700 دولار من رقبة تمثال العرض، وذلك باستخدام صنارة أكبر.

ونشرت شرطة مدينة ميلبورن مقطع الفيديو هذا في محاولة منها للقبض على اللص.

المصدر: وكالات