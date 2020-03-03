شاهد.. كيف يدرس أطفال الصين بعد إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا

بعد إغلاق المدارس في الصين, يتعلم الأطفال عبر الإنترنت في برنامج جديد يتوقع أن يتابعه حوالي 1.4 مليون طفل. وتظهر اللقطات طالبا في الصف الأول يتابع دروسه على الشاشة ويقوم بالتمارين

وقال الطفل (لي توه) "الدراسة عبر الإنترنت تختلف عن المدرسة ، فالآن أحتاج إلى الدراسة بمفردي. يجب أن أكون أكثر وعياً" وأوضح أنه لا يزال على اتصال بزملائه ومعلمه عبر دردشة جماعية في الإنترنت.



ومع تصاعد حالة الطوارئ العالمية لـ COVID-19 (فيروس كورونا)، تظل المدارس والجامعات في جميع أنحاء الصين مغلقة في محاولة لمنع انتشار الفيروس الخطير.

المصدر: RUPTLY