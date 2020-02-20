السراج يزور ميناء طرابلس بعد قصفه

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، ميناء طرابلس يوم الأربعاء للاطلاع على آثار الدمار بعدما قصفته قوات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال السراج أثناء زيارته التفقدية: "لقد سئمنا من البيانات الدولية التي تدعو إلى ضبط النفس من الطرفين المتصارعين، ونقول ليس هناك طرفين متصارعين بل هنالك معتد مجرم لا يتورع عن ارتكاب الجرائم لتحقيق هدفه بالاستيلاء على السلطة، وهناك معتدى عليه، يدافع عن نفسه وأهله والدولة المدنية الديمقراطية".

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أنه إذا أراد المجتمع الدولي حقًا تحقيق الاستقرار في ليبيا، عليه أن يتخذ إجراءات عملية حازمة لوقف "العدوان الآثم"، تسمح بعودة النازحين، وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن أمس، عن توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردا على خرق الهدنة بين الطرفين.

المصدر: وكالات