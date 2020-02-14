فتاة هندية "من دون عظام"

أظهرت ريا بالاديا ، حائزة الرقم القياسي العالمي وعمرها 11 عامًا ، مرونتها المذهلة أثناء أدائها لواحدة من أصعب حركات اليوغا.

دخلت ريا الكتاب الذهبي للأرقام القياسية العالمية في يناير لقيامها بحركة "Niralamba Poorna Chakrasana" لليوغا 21 مرة في دقيقة، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا سابقًا بلغ 15 مرة في دقيقة.

تُظهر اللقطات ريا وهي تؤدي "Niralamba Poorna Chakrasana" ، التي تُعتبر واحدة من أصعب حركات اليوغا، مرارًا وتكرارًا من وضع الوقوف.

تقول ريا إن حلمها هو الذهاب إلى الألعاب الأولمبية والفوز بميدالية في الجمباز لبلدها.

المصدر: رابتلي