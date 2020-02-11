الفيضانات تغرق قطارا!

تسببت الأمطار الغزيرة في ساو باولو في شل حركة أكثر مدن البرازيل اكتظاظاً بالسكان بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية والاختناقات المرورية الهائلة.

وقال عمدة ساو باولو برونو كوفاس إن الأمطار في بعض المناطق هطلت أكثر من نصف المعدلات لشهر فبراير.

وفاض نهرا تيتي و بينهيروس، حيث غمرت المياه الطرق السريعة المجاورة وأدت إلى توقف السيارات لساعات.

وقد هطل على المدينة 100 ملم من الأمطار خلال ثلاث ساعات، مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر تيتي إلى أعلى مستوى له خلال 15 عامًا، وفقًا لما ذكره وزير البنية التحتية بالولاية.

المصدر: AP