بوتين يقدم العصيدة لنظيره البيلاروسي
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نظم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداء عمل لنظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو أثناء لقائهما في مدينة سوتشي الروسية اليوم الجمعة.
ومن بين الأطباق التي كانت على المائدة الخضروات والعصيدة مع ثمرات التوت بالإضافة إلى العصائر.
Диалог за президентским обедом— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020
Путин: Кашку с утра ели?
Лукашенко: Не на воде же
Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится pic.twitter.com/6x955XnBkI
ودار الحديث التالي بين الزعيمين:
بوتين: هل تأكلون العصيدة في الصباح؟
لوكاشينكو: لكن ليس بالماء!
بوتين: لماذا؟ إنها لذيذة جدا. تذوقها، ستعجبك!