بعد 50 عاما.. افتتاح أول مسجد في سلوفينيا

شهدت عاصمة سلوفينيا ليوبليانا افتتاح أول مسجد بعد 50 عاما من الدعوة لتشييده، حيث قدم مسلمو البلاد طلبا لبناء المسجد لأول مرة في أواخر ستينات القرن الماضي.

وكان بناء المسجد تأخر عدة مرات بسبب مشاكل مالية ومعارضة التيار اليميني.

وبلغت كلفة البناء الذي بدأ عام 2013، حوالي 34 مليون يورو، منها 28 مليون تبرعات قطرية.

ويتسع المسجد لـ1400 شخص ويشكل قلب المركز الثقافي الإسلامي المؤلف من ستة مبان تضم مكاتب الجالية، ومركزا تعليميا يشمل مكتبة، ومطعما، وملعبا لكرة السلة، وسكنا لرجال الدين، ومئذنة ارتفاعها 40 مترا.

المصدر: وكالات