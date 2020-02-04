قنبلة أمريكية تشل البندقية

اضطرت السلطات الإيطالية إلى إجلاء 3500 شخص من منطقة ميستري في البندقية بعد العثور على قنبلة أمريكية بوزن 250 كيلوغراما تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأغلقت السلطات جسر بونتى ديللا ليبرتا التاريخي الذى يربط مدينة البندقية القديمة بالبر الرئيسي لإجراء عملية إبطال مفعول القنبلة في البحر الأدرياتيكي. والقنبلة تحتوي على 127 كيلوغراما من الديناميت ويبلغ طولها مترا. يذكر أنه إبان الحرب العالمية الثانية تعرضت البندقية لقصف القوات الجوية الأمريكية في عام 1944.

المصدر: وكالات