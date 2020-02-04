شاهد.. رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق في معمل غاز في حمص السورية

سقطت قذائف اليوم على منشآت غاز في سوريا، وتحديدا على محطة غاز الريان، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي، وفقا لقناة "الإخبارية" السورية.

ونشرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية فيديو يظهر رجال الإطفا، وهم يكافحون لإخماد حريق نشب في معمل للغاز جراء الهجوم في جنوب المنطقة الوسطى.

ونقلت وكالة "سانا" عن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أن الإرهابيين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية فجر اليوم ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها.

المصدر: سانا + الإخبارية